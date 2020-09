Cyrille Eldin : Son salaire au Petit Journal et au Supplément dévoilé (Exclu vidéo)

Le 31 août dernier, Jordan de Luxe a fait sa rentrée sur Non Stop People dans son émission "L'instant de Luxe" qu'il présente quotidiennement sur la chaîne. Depuis son retour sur le plateau, le présentateur a reçu de nombreuses personnalités, d'Yves Camdeborde à Nelson Monfort en passant par Antoine de Maximy ou encore Armande Altaï. Cette semaine, Afida Turner a répondu à toutes ses questions. Si elle a réagi à la publication faite par Loana sur Instagram, la chanteuse de "Born An Angel" en a profité pour déclarer tout son amour à Michel Polnareff.

"C'est le meilleur ! On a le même coeur, on parle le même langage, on a la même coiffure et je pense qu'on a les mêmes qualités et les mêmes défauts. C'est un mec qui a un coeur en or, c'est une vraie star. C'est un vrai ami, avec la plus grande fidélité du monde. C'est comme si on était de la même famille. Je l'aime de tout mon coeur", disait-elle.

"Cet argent, je ne l'ai pas dépensé..."

Ce mercredi 30 septembre, Jordan de Luxe a échangé avec Cyrille Eldin dans "L'instant de Luxe". L'occasion pour l'animateur de 47 ans de révéler le salaire qu'il touchait chez Canal+. "Je n'étais pas payé par chronique, mais par émission. Sur 'Le Supplément', je devais être payé 10 000 euros par mois. Il y avait des chroniques qui montaient à dix, douze, treize minutes, donc ça faisait beaucoup de reportages dans la semaine, je tournais quatre, cinq fois, après je faisais le montage, je finissais à 2h du matin", a-t-il confié. Et pour "Le Petit Journal", a-t-il touché la même somme ? "Oui. Après, il y avait un peu de droit sur ce que j'écrivais en plus, mais sinon ça tourne dans ces eaux-là", a-t-il répondu.

Jordan de Luxe a ensuite voulu savoir comment Cyrille Eldin a dépensé son argent. "Quand tu gagnes un peu de sous, tu n'en perçois que la moitié qui va aux impôts et j'ai divorcé l'an dernier. Et quand tu gagnes des sous, que tu es animateur et que tu divorces, tu les donnes à ta femme (...) Cet argent je ne l'ai pas dépensé, enfin si j'en ai profité, j'ai bien vécu, je ne vais pas me plaindre, mais il est parti. Il va revenir hein", s'est-il amusé.

