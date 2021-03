Cyrille Eldin sur Canal+ : il dévoile sa toute nouvelle émission (Exclu vidéo)

Cyrille Eldin a choisi l'émission "Face aux médias" de Jacques Sanchez sur Non Stop People pour parler de son tout nouveau projet. L'animateur de 47 ans revient sur Canal+ avec une toute nouvelle émission intitulée "Caractères" à partir du 29 mars prochain en deuxième partie de soirée. Un format mensuel qui dure 52 minutes et qui met l'univers du livre à l'honneur. "Ça correspond très, très bien à ce qu'on veut faire de l'émission, à la rencontre de personnages, d'auteurs, d'éditeurs. On va essayer de parler de tous les genres littéraires (...) la bande-dessinée aussi, que j'aime beaucoup", explique-t-il sur le plateau de "Face aux médias".

Une première émission "très prometteuse"

Dans la suite de l'entretien, Cyrille Eldin en dit plus sur son rôle dans ce nouveau programme. "Je vais aller dans des librairies. Je vais faire des séquences 'Cuisine-moi un livre' avec des auteurs. Je serai aussi avec un comédien où on écoutera des gens dirent des textes pour savoir comment on peut s'effacer devant le texte et le faire parler davantage. On a une première émission très prometteuse, mais j'ai envie de garder quelques surprises quand même. C'est un personnage comme le personnage que j'étais avec les politiques, c'est-à-dire assez candide, curieux et qui va à la rencontre de gens avec des questions naïves, mais qui vont permettre d'essayer de rendre le livre accessible et donner envie à tout le monde", dit-il.

Et de poursuivre : "J'ai vraiment retrouvé le plaisir de la lecture pendant le confinement. On redevient maître du temps, on ralentit le temps, on s'imprègne de choses". Cyrille Eldin a dévoilé les premiers invités de cette toute première émission. Il recevra Marc Levy, Catherine Frot ou encore Yann Queffélec. À la production artistique, c'est Cendrine Dominguez qui s'y colle, sa compagne. Leur histoire d'amour a demarré il y a un peu plus d'un an, comme il l'a confié à Jacques Sanchez. "Elle va continuer longtemps, je l'espère", a-t-il conclu.

