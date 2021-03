Dalida : son frère Orlando réagit aux récentes affaires d'inceste et de viols chez les stars (Exclu vidéo)

Ces dernières semaines, les Français ont dû faire face à l’éclatement de nombreuses affaires d’inceste et de viols. Ainsi au début de l’année 2021, Camille Kouchner a révélé dans son livre "La Familia grande" que son frère jumeau a été victime d’agressions répétées de la part de son beau-père Olivier Duhamel pendant leur adolescence. Quelques semaines plus tard, Coline Berry, la fille aînée du comédien Richard Berry, a accusé son père d’actes incestueux durant son enfance et a décidé de porter plainte, tandis que Patrick Poivre d’Arvor doit faire face à son tour à des accusations de viols de la part de l’écrivaine Florence Porcel. Toutes ces affaires ont fait réagir Orlando, le frère de la chanteuse Dalida.

"Pourquoi attendre tant d'années ?"

Invité dans l’émission de Jordan de Luxe sur Non Stop People, Orlando a donné son avis sur ces récentes révélations : "C'est très bien que les langues se délient comme on dit sauf si c'est dans un but commercial, moi je préfère que les gens s'expriment sans avoir des arrières-pensées par la suite. La seule chose c'est... Pourquoi pas avant ! Pourquoi attendre tant d'années ! Quand ça arrive, il faut le dire, il faut le dénoncer c'est criminel. Mais en temps et en heure ! Il y a un livre alors toutes les langues se délient !". Toutefois, Orlando a reconnu que prendre la parole n’est pas forcément une chose facile : "Il faut avoir le courage tout de suite de le faire et je m'arrêterais là", a-t-il conclu.

Par Alexia Felix