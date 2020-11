DALS - Anthony Colette : pourquoi il a refusé une première fois de participer à l'émission (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour aborder avec elle aussi bien sa vie professionnelle que privée. Ce mercredi 25 novembre, c'est avec Anthony Colette que l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 s'est entretenue. L'occasion pour le danseur de revenir sur sa première participation à "Danse avec les stars", le 14 octobre 2017.

Lors de ce prime, ses parents n'étaient pas là, mais à l'Elysée. Dans un extrait inédit, il raconte ce qu'il s'est passé. "Mon frère travaillait dans l'hôtellerie et il faisait des concours internationaux. Il avait réussi à rentrer dans le top 10 mondial des Olympiades des métiers dans la restauration de luxe. Et Emmanuel Macron avait fait une soirée où il avait invité tous les gagnants qui avaient représenté la France. Mes parents et mon frère avaient été invités", dit-il. Et de poursuivre : "Mes parents sortent du Sud de la France de notre chalet, ils arrivent avec un fils qui est à l'Elysée et l'autre qui est en train de faire 'Danse avec les stars'. Ils n'y croyaient pas (...) C'était trop bien".

"Ça devenait trop dur..."

Dans la suite de l'entretien, Anthony Colette précise qu'il a été contacté "deux fois" sur Facebook par la production de "Danse avec les stars". "La première fois, j'avais 20 ans. Ils m'avaient repéré sur une compétition à Paris (...) Je n'avais même pas fait la finale, c'est pour ça que je vous dis que c'est bizarre. Je n'étais même pas rentré dans le top 12 et ils m'avaient quand même contacté pour me proposer de participer à 'Danse avec les stars'", explique-t-il. Mais contre toute attente, le danseur de 25 ans refuse alors qu'il était "en galère" d'argent. Il en révèle les raisons. "J'étais trop passionné encore par ce que je faisais, je voulais être meilleur. Je m'étais dit, si un jour je fais cette émission (...) il fallait que je sois vraiment bon. Même mon prof me l'avait déconseillé alors que j'étais en galère d'argent".

La deuxième fois, il accepte car il commençait "à ne plus en pouvoir". De plus, il venait de se séparer de sa compagne de l'époque. "Ça devenait trop dur. Mes parents m'aidaient trop, je n'arrivais plus à joindre les deux bouts. C'était trop chaud. J'ai dit : 'Ok, j'accepte. Je viens faire le casting'. Je ne pensais pas que j'allais être pris quand j'ai vu les gens qui passaient le casting. Finalement, j'ai été pris", conclut-il.

