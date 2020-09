DALS : Claude de Koh-Lanta rejoint le casting de la saison 11

L’émission Danse avec les stars est actuellement en pleine campagne de recrutement des candidats pour la saison 11 du programme de TF1, alors que le tournage a été repoussé au premier trimestre 2021. Alors que Jean-Marc Généreux a pris la décision de quitter le jury, nos confrères de Public ont révélé dans l’édition du 28 août dernier les premières personnalités qui pourraient participer au show. Ainsi, la candidate de télé-réalité Jazz Correia, Vaimalama Chaves ou encore Mickaël Lumière auraient accepté de rejoindre l’aventure. Et selon nos confrères de Télé Loisirs, Claude de Koh-Lanta ferait également partie du casting de DALS. Une bonne nouvelle pour les fans du candidat d’aventure.

Une surprise au casting

Depuis sa défaite dans la dernière saison de Koh-Lanta, Claude n’a pas caché son envie de participer à d’autres émissions de télévisions. Et auprès de Purepeople il y a quelques mois, Claude s’était confié sur Danse avec les stars : "C'est une aventure compliquée. J'ai mon amie Katrina Patchett qui y participe, je connais Denitsa et Laurent Maistret aussi qui y a participé et qui a gagné. Je l'ai vu s'entraîner pendant plusieurs semaines et c'est vraiment un gros travail. Ça demande un investissement pendant deux ou trois mois avec de nombreuses heures d'entraînement. C'est lourd à porter et à faire. En toute sincérité, je ne suis pas le plus grand des danseurs. Je ne me suis pas vraiment posé la question, mais ce serait difficile de passer derrière Laurent qui a gagné en plus". Reste à attendre une confirmation de la part de Claude.

Par Alexia Felix