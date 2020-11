DALS : Emmanuelle Berne est enceinte de son premier enfant !

Vous la connaissez en tant que danseuse professionnelle dans le programme "Danse avec les stars" sur TF1. Emmanuelle Berne y participe depuis cinq ans. Thierry Samitier, Kamel le Magicien, Anouar Toubali et Yoann Riou ont été ses partenaires sur le parquet de DALS. Cette année, la saison 11 de DALS ayant été repoussée à cause du coronavirus, il y a peu de chance que les téléspectateurs retrouvent Emmanuelle Berne auprès de ses camarades. Et pour cause, la jolie blonde est enceinte ! Avec son chéri Chris Buncombe, Emmanuelle Berne attend son premier enfant. Les deux tourtereaux ont annoncé l’heureuse nouvelle sur Instagram ce samedi 14 novembre 2020.

Bébé en route, mariage repoussé

Sur la photographie, la danseuse apparaît avec une échographie à la main alors que son compagnon cache les yeux de leur chien Zorro avec ses mains. "CHUUUT... Nous ne lui avons pas encore dit !", écrit Emmanuelle Bern en légende. En plus de la grossesse de la danseuse, Emmanuelle Berne et Chris Buncombe avaient pour projet de se marier en 2020. Fiancés depuis décembre dernier, Emmanuelle Berne et Chris Buncombe ont dû reporter leur mariage à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. "C'est compliqué, vu les circonstances, expliquait-elle à "Purepeople" lors du premier confinement. C'est en pause, mais ça devrait se faire en 2021. La date est encore à voir. Pour l'instant, on discute de nos envies. Forcément, parmi les invités, il y aura une bonne petite troupe de personnes que vous devez connaître. Mais rien n'est encore défini. À l'origine, on voulait quelque chose de très petit, de très intimiste. Sauf qu'on s'est vite rendu compte que ce serait compliqué".

Par Matilde A.