DALS - Jean Marc Généreux : pourquoi il n'a pas hésité à quitter TF1

Danse avec les stars sera bientôt de retour sur TF1 pour une nouvelle saison. Alors que l'émission devait être diffusée en septembre, le confinement aura décalé le programme et pour l'instant aucune date n'a été annoncé. Même si la date n'a pas encore été dévoilée, le casting se dessine petit à petit. En effet, on a récemment appris que Claude, candidat emblématique de Koh-Lanta tentera de défendre sa place lors de pas de danse endiablés.

Camille Combal assurera toujours la présentation, mais quelques changements sont à prévoir au niveau du jury. L'un d'entre eux a décidé de quitter la chaîne et il s'agit de Jean-Marc Généreux.

"la décision m'a pris 14 secondes"

On n'entendra donc plus résonner le fameux "j'achète" sur TF1, mais sur France 2 dorénavant. Il annonçait la nouvelle il y a quelques mois dans les colonnes du Parisien : "Il y a un enfant en moi, émerveillé, curieux, rigolo. Il n'y a pas de limite. Et là, c'est comme si on m'avait donné les clés d'un nouveau théâtre. La vie n'a pas toujours été généreuse avec moi, mais je me sens tellement légitime dans ce rôle. Je me sens chanceux. Je vais être un poète. Ça remplit mon assiette et je vais me gaver."



Jean-Marc Généreux semble plus qu'enthousiaste par cette décision. Et pour cause, il n'a pas hésité longtemps pour quitter TF1, comme il l'a annoncé en conférence de presse pour la présentation de sa nouvelle émission "Spectaculaire". "La décision m’a pris environ 14 secondes". Il raconte ensuite avoir été approché par Alexandra Redde-Amiel, patronne des divertissements de France Télévisions au printemps : "Elle m’a demandé comment je voyais mon avenir en France". Alors en plein confinement, le seul fait "d’entrevoir cette opportunité incroyable de retourner sur scène, de revoir la lumière" a réussi à lui faire oublier TF1. Dans "Spectaculaire", Jean-Marc Généreux endossera le rôle de Monsieur Loyal et sera diffusé pour la première fois le 3 octobre prochain.

