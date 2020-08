DALS : Laurent Ournac de retour ? Sa réponse cash

Révélé dans l’émission de télé-réalité "Mon incroyable fiancé" sur TF1, Laurent Ournac a connu une évolution professionnelle fulgurante. Deux ans après avoir formé un faux couple avec Adeline, Laurent Ournac faisait ses premiers pas dans une série. Et pas des moindres ! Le comédien décrochait le premier rôle dans "Camping Paradis" sur TF1. Toujours au casting aujourd’hui, Laurent Ournac prête ses traits au personnage de Tom Delormes depuis quatorze ans maintenant ! Et l’aventure n’est pas prête de prendre fin à en croire les bonnes audiences enregistrées par la Une.

Durant sa carrière, Laurent Ournac ne s’est pas contenté de jouer la comédie. En 2013, le mari de Ludivine avait accepté de relever un challenge de taille : participer à l’émission "Danse avec les stars". Avec Denitsa Ikonomova comme partenaire, Laurent Ournac s’était hissé à la cinquième place du classement. Cette aventure lui a néanmoins ouvert quelques portes. De 2015 à 2016, il a présenté les saisons 6 et 7 de DALS aux côtés de Sandrine Quétier.

Laurent Ournac partant pour DALS ?

Une expérience qui l’a marqué, mais qu’il a dû arrêter pour se consacrer à "Camping Paradis". "Je voulais vous dire que malheureusement, je ne serai pas dans cette nouvelle saison. C’est un choix qui me déchire le cœur, je suis très triste de partir. Mais j’ai de nouveaux projets, notamment sur 'Camping Paradis', où je vais réaliser un épisode au mois de septembre/octobre. Et puis j’ai de nouveaux projets de fiction, donc c’est dur d’être partout à la fois. Et c’est un peu à contrecœur que je le fais, mais voilà, je ne serai pas avec la DALS family cette saison", avait-il annoncé sur son compte Instagram.

Alors que la prochaine saison de "Danse avec les stars" a été reportée en raison de la crise sanitaire, certains internautes s’interrogent sur un potentiel retour de Laurent Ournac sur le parquet ciré de TF1. Lors d’une session de questions-réponses sur Instagram ce lundi 10 août, un abonné de Laurent Ournac n’a pas hésité à lui poser la question : "Si un jour TF1 te propose à nouveau d’animer DALS, tu serais partant ?". Une question à laquelle Laurent Ournac a répondu avec beaucoup de franchise : "Camille Combal le fait très bien, donc non". Voilà qui a le mérite d'être clair...

Par Matilde A.