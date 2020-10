DALS : Marie Denigot s’est mariée dans une tenue originale !

À cause de la Covid-19, plusieurs personnalités ont dû reporter leur mariage. C’est le cas de Jean-Pascal Lacoste, ancien candidat à "La Star Academy" devenu chroniqueur dans l’émission "Touche pas à mon poste", qui devait épouser Delphine Tellier, la soeur de Sylvie Tellier. Malheureusement, le couple a dû décaler la date de l’événement à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. Pour Marie Denigot, ex-danseuse de "Danse avec les stars", organiser le jour J n’a pas non plus été de tout repos. Pour cause, à cause du confinement et de la fermeture des frontières pour éviter que le virus se répande, Marie Denigot a passé plusieurs mois sans voir son amoureux, Nikolay Levchenkov. Lui était en Russie tant qu’elle passait le confinement en France. La danseuse avait alors lancé une pétition pour revoir son chéri au plus vite.

Marie Denigot en costume !

Bonne nouvelle, les deux tourtereaux se sont retrouvés et se sont même mariés ce week-end ! Ce samedi 18 octobre 2020, Marie Denigot a dit oui à Nikolay Levchenkov à Guérande. Elle a partagé quelques clichés de son mariage sur son compte Instagram suivi par plus de 160 000 abonnés. Un détail a interpellé les internautes : la tenue de la jeune mariée ! Marie Denigot a tenu à casser les codes en ne portant pas une longue robe blanche. La jolie blonde est vêtue d’une veste de costume bleue, d’un pantalon blanc et de chaussures à talons à motifs python. Le jeune marié, quant à lui, portait un costume bleu, une chemise blanche et un noeud papillon noir. "Je ne peux pas être plus heureuse que quand je suis dans les bras de mon mari", écrit Marie Denigot en légende des photographies de son mariage.

Par Matilde A.