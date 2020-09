DALS : pourquoi M Pokora ne veut pas remplacer Jean-Marc Généréux

C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. Alors que la nouvelle saison de Danse avec les Stars a été décalée à cause de la crise sanitaire, de nombreux changements ont lieu, à quelques mois de la diffusion.

Il y a quelques semaines, Jean-Marc Généreux, juré emblématique de l'émission annonçait qu'il ne serait pas présent dans cette nouvelle saison. Dans les colonnes du Parisien, il se confiait sur son nouveau projet, "Spectaculaire", une émission de spectacle diffusée sur France 2. Durant la conférence de presse pour ce nouveau programme qui a eu lieu le 24 septembre dernier, il est revenu sur sa décision de quitter TF1 : "La décision m’a pris environ 14 secondes." Invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste le soir-même, il avait précisé : "C’était déjà une décision familiale avec ma femme et la famille que je ne pouvais plus faire des allers-retours là. Danse avec les Stars c’était merveilleux mais il fallait aussi que je passe à d’autres choses. Et l’opportunité était trop belle."

"J'ai assez donné"

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les spéculations vont bon train concernant son remplaçant. Certains pensaient à M Pokora, papa d'un petit garçon qui a déjà occupé le siège en 2015, mais pas de chance, le chanteur vient de mettre fin aux rumeurs. Invité au micro de la matinale de RFM, il a répondu à la question d'Élodie Gossuin qui lui demandait "Si TF1 te rappelle tu réponds quoi ?". "Non, non... Ça y est, j'ai assez donné là !" déclare-t-il sans réfléchir. Je préfère faire le show que de le juger. C’était un peu frustrant pour moi de voir toutes ces magnifiques prestations, et d'être là sur mon bureau et de ne pas participer au show !"

Par J.F.