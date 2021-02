DALS - Vitaa : pourquoi elle refuse d’y participer

Si "Danse avec les stars" a été un véritable tremplin pour beaucoup de personnalités, à l’image de M Pokora, Rayane Bensetti, Tal ou encore Amel Bent, Vitaa ne souhaite pas y participer. L’acolyte de Slimane, qui s’est fait connaître du grand public grâce à sa collaboration avec Diam’s, a expliqué les raisons de son refus auprès de Mouloud Achour dans l’émission "Clique". "J’ai préféré prendre le chemin le plus long, reconstruire musicalement et faire ce que je sais faire de mieux. J’ai préféré patienter", a d’abord commencé par expliquer Vitaa. La chanteuse de 37 ans, maman de deux garçons (Liham et Adem), le reconnaît : la danse, ce n’est pas son fort. "Je ne ferai jamais quelque chose qui ne me ressemble pas. J’ai trop de pudeur. (...) Je n’oserais pas me montrer dans des situations où je n’assume pas à 100 %, où je ne suis pas moi-même et où je ne suis pas à l’aise. Je ne sais pas faire semblant. Je ne suis pas une bonne danseuse", avoue Vitaa face à Mouloud Achour.

"Ça m’aurait desservie de participer à DALS"

Autre argument de Vitaa : le nom de l’émission la gêne. "Je n’ai pas le sentiment d’être une star. Je déteste ce mot", explique-t-elle. En tout cas, une chose est sûre, Vitaa ne participera jamais à "Danse avec les stars". Même si elle comprend les autres personnalités qui veulent y participer. "Je comprends pourquoi Amel Bent, qui a brillé dans le programme, Tal, Shy’m ou Matt [Pokora, NDLR], l'ont fait. La danse fait partie de leur vie et ils la maîtrisent. Ça a fonctionné pour eux. Mais je suis convaincue que ça m’aurait desservie de le faire", admet encore Vitaa. Pour rappel, la saison 11 de "Danse avec les stars" a été reportée. Le tournage devait se dérouler à l’automne 2020 mais Covid-19 oblige, la production a été forcée de repousser l’événement.

Par Matilde A.