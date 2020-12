Daniel Lévi dans Mask Singer : ses tristes confidences sur son cancer

La deuxième saison de Mask Singer s'est achevée le 28 novembre dernier 2020 et c'est Larusso, cachée derrière le costume du manchot qui a été sacrée grande gagnante. Cette soirée a aussi été l'occasion pour les téléspectateurs de découvrir que c'était Daniel Lévi qui a réussi à cacher son identité derrière un déguisement de robot.

Suite à sa participation à l'émission, le célèbre chanteur s'est confié dans une interview accordée au quotidien régional Nord Eclair ce jeudi 3 décembre. Daniel Lévi évoque son expérience et sa maladie qui a failli lui coûter sa participation au jeu musical diffusé sur TF1. "Il y a des hauts et des bas. Quand on est dans l'adversité, on développe des anticorps et des forces nouvelles. On apprécie aussi la vie d'autant plus." déclare l'artiste de 59 ans. En 2019, Daniel Lévi avait en effet révélé souffrir d'un cancer du côlon.

"Un vrai remède après l'épreuve"

L'ancienne star de la comédie musicale "Les Dix commandements" assure que sa participation au jeu a été "un vrai remède après l'épreuve". Une chance, car Daniel Lévi a failli ne pas pouvoir participer à l'émission présentée par Camille Combal.

"Au départ, je ne savais pas si ma santé allait me permettre de participer" confie Daniel Lévi avant d'ajouter : "Finalement, j'ai réussi à me surpasser et j'en suis très fier." Le chanteur a tenu à remercier le travail des équipes de l'ombre : "Les équipes de production et les costumières ont été aux petits soins avec moi. Ils ont tout mis en œuvre pour que je sois à l'aise dans mon costume. Je leur en serai éternellement reconnaissant". Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Daniel Lévi avait d'ailleurs expliqué que c'est sa femme qui a choisi son costume.





Par E.S.