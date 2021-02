Daniel Lévi révèle avoir été contacté par TF1 pour une autre émission (Exclu vidéo)

Le 28 novembre dernier, au terme de six semaines de compétition, le nom du gagnant de la deuxième saison de "Mask Singer" a été dévoilé. Et c'est Larusso qui a remporté le trophée, elle qui était déguisée en manchot tout au long de l'aventure. Invitée du "Débrief de Non Stop" le 11 janvier dernier, la chanteuse était revenue sur sa victoire, profitant de son passage pour expliquer comment elle a réussi à cacher son identité de manchot secrète pendant la diffusion de l'émission sur TF1. "C'est horrible (...) Je suis obligée de me taire en fait (...) J'ai menti, j'ai ignoré, j'ai fait tout ce que je ne fais pas d'ordinaire. Ça a été horrible pour moi. Ça a été vraiment dur", disait-elle.

Lors de cette finale, Larusso s'est retrouvée face à deux autres artistes : Issa Doumbia, déguisé en dragon et Daniel Lévi, le robot star de cette édition 2020. Ce dernier a marqué la compétition par ses prestations de haut niveau, mais aussi par son retour sur scène depuis le succès des "Dix commandements", lui qui a été touché il y a quelques années par plusieurs cancers.

"C'était un pari fou"

Ce week-end, Mickaël Dorian a reçu Daniel Lévi dans son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People. L'occasion pour le chanteur de 59 ans de revenir sur son expérience dans "Mask Singer", lui qui n'était pas emballé au départ pour participer au programme. "Je ne voyais pas l'intérêt puis je ne connaissais pas bien ce programme. Et puis finalement, quand j'ai su que je pouvais chanter la liste de chansons que j'ai proposée, qu'ils étaient d'accord, j'ai enregistré toutes les chansons, en l'espace de 2h-3h en studio, et après je n'étais pas sûr qu'on les entende tout au long de ces six semaines de prime. On a tout entendu, jusqu'au bout (...) J'avançais à couvert, avec ce costume de robot. C'était un pari fou (...) Il n'y avait pas d'apriori, de préjugés et c'est ça qui était bien", a-t-il dit.

Dans la suite de l'entretien, Daniel Lévi a fait une révélation. "On m'a proposé 'Danse avec les stars'", a-t-il lancé. Et de poursuivre : "Il faut que je travaille un peu la remise en forme. Mon métier, c'est quand même de chanter et d'être sur scène. C'est bien de sortir de sa zone de confort, je l'ai vérifié, encore que dans 'Mask Singer', je ne fais que chanter et faire mon métier".

