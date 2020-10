Danièle Evenou : le jour où son mari a sorti sa culotte devant François Mitterrand (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice a reçu de nombreuses stars, de Djibril Cissé à Clara Morgane en passant par Booder ou encore Francis Lalanne.

Pendant son passage dans l'émission, ce dernier a eu quelques mots à l'attention de Nicolas Bedos. Il a tenu à saluer son "courage" d'avoir posté en septembre dernier un texte "anti-mesures" à la suite des annonces faites par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. "Voilà un garçon qui a osé émettre une opinion (...) Il l'a fait avec énormément d'émotion et je trouve que les séances de lapidation qu'il a subies sont tout à fait détestables (...) Il m'a profondément touché", confiait-il.

"C'était ma culotte"

Ce mardi 27 octobre, Evelyne Thomas présente un nouveau numéro de son émission. Et c'est Danièle Evenou qu'elle reçoit, l'ancienne star de la série "Marie Pervenche". Dans un extrait inédit, l'actrice est revenue sur ce jour où son défunt mari, Georges Fillioud, a sorti de sa pochette une culotte lui appartenant devant François Mitterrand. L'animatrice a voulu en savoir plus sur les circonstances de cette surprenante histoire.

"Avec Georges Fillioud, on s'aimait comme des fous. On dormait bien sûr dans la même chambre et le matin, il ne voulait pas me réveiller (...) C'était un jour d'un conseil des ministres. Il s'habille et il s'en va. C'est le conseil des ministres et à la fin, il discute avec François Mitterrand. Il fait très, très chaud. Georges cherche son mouchoir, il l'avait oublié. Alors il sort sa pochette pour s'essuyer et c'était ma culotte", raconte-t-elle. Comment a réagi l'ancien président de la République ? "Il a eu paraît-il un sourire très coquin et comme le soir même - on n'avait pas de portable à l'époque - il y avait un cocktail, j'y suis allée. Il nous a regardé Georges et moi et c'était : 'Ah, ils doivent bien s'éclater ces deux-là'" a raconté la comédienne.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV