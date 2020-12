Danièle Evenou lève le voile sur sa situation financière en plein Covid (Exclu vidéo)

En octobre dernier, Danièle Evenou avait participé à la nouvelle émission d'Evelyne Thomas diffusée sur Non Stop People. Elle avait raconté à l'animatrice ce jour où son mari a sorti sa culotte devant François Mitterrand. "Avec Georges Fillioud, on s'aimait comme des fous. On dormait bien sûr dans la même chambre et le matin, il ne voulait pas me réveiller (...) C'était un jour d'un conseil des ministres. Il s'habille et il s'en va. C'est le conseil des ministres et à la fin, il discute avec François Mitterrand. Il fait très, très chaud. Georges cherche son mouchoir, il l'avait oublié. Alors il sort sa pochette pour s'essuyer et c'était ma culotte", disait-elle.

Ce week-end, Danièle Evenou a fait son retour dans les locaux de Non Stop People pour participer cette fois à "Que sont-ils devenus ?", l'émission présentée par Jacques Sanchez. Dans un premier temps, l'animateur a voulu savoir si la scène lui manquait depuis le début de la crise de coronavirus. "Je n'ai pas tellement eu le temps d'y penser parce que je suis tellement intéressée par ce qui se passe autour de moi, dont la politique, dont ce Covid. Je n'ai pas le temps de me dire : 'Quel dommage, j'aimerais être sur scène'. Non ! Moi je dis : 'Quel dommage que cette maladie empêche les gens d'être heureux'", a-t-elle répondu.

"On n'est pas assez prudent"

Danièle Evenou a ensuite confié avoir perdu des amis proches ces derniers mois. "Un jeune, 52 ans. Les deux autres avaient presque mon âge, ils étaient fragiles. J'ai peur, parce qu'il paraît qu'on souffre beaucoup pour se remettre", a-t-elle continué.

Cette crise a-t-elle eu un impact sur sa situation financière ? "Je vais vous faire un aveu. Je suis salariée. Quel grand moment ! J'ai ma retraite et je ne suis pas quelqu'un qui a dépensé son argent n'importe comment. Je suis très, très généreuse. Mes passions sont mes fils, mes belles-filles et mes petits-enfants, mais il n'y a pas que ça ! Il y a l'inquiétude. Je pense qu'on n'est pas assez prudent", a-t-elle dit.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Que sont-ils devenus ?" sur Non Stop People.

