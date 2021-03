Danièle Gilbert : ce jour où elle a été "blacklistée" de l'antenne (Exclu vidéo)

Danièle Gilbert est l'invitée d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un premier extrait, l'animatrice revient sur le décès de son compagnon avec lequel elle a passé 28 ans de sa vie. L'occasion de lui rendre un touchant hommage. "Il me manque, mais surtout il m'a beaucoup appris de choses. C'était un être extraordinaire qui était doué pour tout, à la fois artistique, un ingénieur de haut niveau (...) Il avait produit des pièces de théâtre, il composait des mélodies. C'était un être à part que j'admirais", dit-elle.

Dans un second extrait, Danièle Gilbert évoque ses années aux commandes de "Midi Première". Une émission tournée en direct d'une ville de France, et pendant laquelle l'ancienne speakerine était accompagnée d'invités tels que Sheila, Carlos, Claude François ou encore Ringo. "J'ai eu envie d'emmener l'émission auprès des gens (...) Ce qui est intéressant, c'est de découvrir un maximum de gens, des gens très différents, des gens merveilleux parmi des gens connus, mais pas forcément (...) L'un d'entre eux m'a marqué, c'était Georges Brassens", raconte-t-elle.

"Je n'en veux à personne"

Fin 1981, Danièle Gilbert apprend son départ de l'émission en lisant la presse. "Ça ne fait pas grand-chose", dit-elle dans la suite de l'entretien. Et de poursuivre : "Avec l'équipe, on a été manger une brioche avec un thé (...) Et à partir de là, j'ai pu aller déjeuner dans des restaurants". À l'époque, il avait été dit qu'elle avait été "virée par la gauche". Danièle Gilbert explique : "Ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, on m'a demandé de faire des animations, tout de suite j'ai eu la rencontre avec les gens. Il y en avait qui pleuraient. Je me souviens d'un monsieur dans un café - ça se savait que j'avais été virée - il était devant son verre de vin blanc et il me dit : 'Si j'avais su que voter pour François Mitterrand, c'était de vous virer, je n'aurais pas voté pour lui'. C'était touchant. Je n'en veux à personne. On m'a même interdite d'antenne ! J'étais blacklistée", lâche-t-elle.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV