Danièle Gilbert ruinée ? Son ultime mise au point sur sa situation (Exclu vidéo)

En janvier dernier, le magazine "France Dimanche" avait consacré une partie de sa Une à Danièle Gilbert. En légende d'une photo, il était écrit : "Exclusif. Seule et désespérée, elle vit dans la misère !" La présentatrice de 78 ans n'avait pas manqué de réagir via un message posté sur sa page Facebook officielle. "Chers amis : heureusement qu'il y a la presse people. Ainsi, j'ai appris aujourd'hui que 'je suis dans la misère et que j'ai du mal à me nourrir !' Je vous rassure, je vais bien. Mais je trouve triste qu'on gaspille des pages de journaux pour raconter n'importe quoi", commençait-elle.

Et de poursuivre : "C'est indécent, alors que cette période très difficile, il y a de la vraie misère pécuniaire, morale, sanitaire pour beaucoup de Français. Une règle existe : quand on veut écrire quelque chose sur quelqu'un, on s'adresse à la personne concernée. Votre Danièle qui va bien et qui vous souhaite plein de moments de bonheur".

"C'est indécent d'employer ce mot, misère"

Invitée ce week-end dans l'émission "Que sont-ils devenus ?" présentée par Jacques Sanchez sur Non Stop People, Danièle Gilbert a été interrogée sur cette Une de "France Dimanche". Si elle a fait savoir qu'elle ne voulait pas en parler et qu'elle avait dit ce qu'elle avait à dire sur Facebook, elle a toutefois concédé à répondre aux journalistes à l'origine de cette fausse information. "Je leur ai répondu. Tout d'abord, j'ai dit : quand on parle des gens et qu'on écrit quelque chose sur les gens, en principe on les interroge d'abord. Ensuite, c'est indécent d'employer ce mot misère (...) J'ai écrit un truc sur Facebook tout de suite pour que tout le monde sache que c'était une ineptie et c'est tout. Et je ne veux pas en parler plus, je ne leur fait pas l'honneur", a-t-elle confié.

L'ancienne présentatrice de "Midi Première" a ensuite confié que tout allait bien pour elle. "J'ai ma vie, comme les autres. C'est vrai que le confinement c'est le contraire de ma vie. J'avais une pièce de théâtre (...) Début mars 2020, on a commencé par faire une résidence artistique dans l'Aine (...) Ce qui me plaît, ce sont les univers différents", a-t-elle poursuivi.

Chers amis : heureusement qu’il y a la presse people. Ainsi j’ai appris aujourd’hui que « je suis dans la misère et que... Publiée par Daniele Gilbert sur Vendredi 22 janvier 2021

