Danièle Gilbert : son touchant hommage à son compagnon décédé (Exclu vidéo)

Le 31 octobre 2018, Danièle Gilbert a perdu son compagnon, Patrick Scemama. L'homme d'affaires se serait battu pendant de longues années contre une maladie dégénérative. Dans un entretien à "France Dimanche", l'animatrice s'était confiée sur son compagnon, avec lequel elle a vécu 28 ans. "C'était quelqu'un d'exceptionnel. Je m'accroche, j'essaie de continuer à vivre", disait-elle en novembre 2018. Et de poursuivre : "J'aime toutes les facettes de sa personnalité".

En septembre 2019, Danièle Gilbert avait de nouveau évoqué le souvenir de son compagnon sur le plateau de "L'instant de Luxe", l'émission présentée par Jordan de Luxe sur Non Stop People. "C’était quelqu’un d’extra, très intelligent - un peu plus que la moyenne, un peu plus gentil que la moyenne, un peu plus modeste que la moyenne et surtout très vif", disait-elle.

"C'était un être à part..."

Ce lundi 1er mars, Danièle Gilbert est l'invitée d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Une nouvelle fois, l'ancienne speakerine parle de son compagnon, qui a été son "grand amour" pendant 28 ans. "Il est parti il y a deux ans. Il est parti peu de temps avant qu'on me demande d'enregistrer 'Un dîner presque parfait' et l'émission pendant une semaine, c'était sans importance, mais ça m'a aidé", continue-t-elle.

Lui manque-t-il ? "Il me manque, mais surtout il m'a beaucoup appris de choses. C'était un être extraordinaire qui était doué pour tout, à la fois artistique, un ingénieur de haut niveau (...) Il avait produit des pièces de théâtre, il composait des mélodies. C'était un être à part que j'admirais", répond-t-elle.

Par Non Stop People TV