Danielle Moreau : Ce chroniqueur de TPMP avec qui elle se verrait bien en couple (Exclu vidéo)

Danielle Moreau s'apprête à faire son retour sur C8. En effet, elle a annoncé dans l'émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People qu'elle allait rejoindre la bande d'Hapsatou Sy dans "TPMP Elles refont la télé" dont la première diffusion aura lieu ce vendredi 25 septembre. Ainsi, avec d'autres chroniqueuses - notamment Magali Berdah et Sandra Sisley - l'ancienne membre de "Touche pas à mon poste" mettra à l'honneur les femmes sous la direction d'Hapsatou Sy, la présentatrice de ce nouveau rendez-vous.

Lors de son échange avec Jordan de Luxe sur Non Stop People, Danielle Moreau a fondu en larmes en évoquant le décès de son papa, survenu quand elle avait 12 ans. "Je n'ai pas fait le deuil, je ne peux pas prononcer le mot 'papa'. Avec ma mère, on s'est renfermée sur notre coquille. Il avait tout fait dans cette maison, il était menuisier donc il avait fait tous les meubles. On ne peut pas quitter cette coquille. C'est fou, parce que ça fait plus de 40 ans et c'est toujours aussi douloureux", a-t-elle dit. Dans la suite de l'entretien, elle a évoqué sa dépression avant de raconter comment Cyril Hanouna l'a sauvée de cette période douloureuse.

"Je les aime un peu plus âgés..."

Si Danielle Moreau ne manque pas d'éloges envers Cyril Hanouna, c'est aussi parce que le présentateur de "Touche pas à mon poste" a réussi à la faire se sentir belle. "Je pense qu'il est sincère quand il dit que je suis une belle femme. Ça fait du bien d'entendre ça, je ne l'ai pas beaucoup entendu dans ma vie (...) À la télévision, c'était flatteur (...) C'est lui en plus à qui je dois cette coiffure (...) J'en suis heureuse. Je ne n'ai jamais eu autant de compliments", a-t-elle raconté.

Jordan de Luxe a voulu savoir si elle était amoureuse de lui. "Non, je le remercie de plein de choses, mais je les aime un peu plus âgés, un peu plus corpulents", lui a-t-elle répondu. Avec qui pourrait-elle se mettre en couple dans l'équipe de "Touche pas à mon poste" ? "Avec Gilles Verdez, pour l'âge. Je trouve qu'il est très doux (...) Il est très prévenant. J'irai plutôt vers lui, mais il a Fatou, donc je ne touche pas à Gilles, ne vous inquiétez pas", a-t-elle lancé.

Confidences exclusives. Ne pas recueillir sans citer "L'instant de luxe" de Non Stop People.

Par Non Stop People TV