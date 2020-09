Danielle Moreau en larmes, elle évoque le décès de son père et sa dépression (Exclu vidéo)

Le 31 août dernier, Jordan de Luxe a fait sa rentrée sur Non Stop People dans son émission "L'instant de Luxe". L'occasion pour le présentateur de recueillir les confidences de plusieurs personnalités, de Caroline Margeridon (Affaire Conclue) à Gwendal Marimoutou en passant par Helmut Fritz ou encore Jacky du Club Dorothée. Ce lundi 21 septembre, Danielle Moreau a accepté de répondre à toutes ses questions.

Ainsi, elle est revenue sur son côté "vieille fille" qu'elle a toujours assumé, même lorsqu'elle était chroniqueuse dans "Touche pas à mon poste" sur C8. "Je vis toujours dans la chambre où je suis née", a-t-elle commencé. Puis, en évoquant le décès de son papa survenu quand elle avait 12 ans, Danielle Moreau a fondu en larmes. "Je n'ai pas fait le deuil, je ne peux pas prononcer le mot 'papa'. Avec ma mère, on s'est renfermée sur notre coquille. Il avait tout fait dans cette maison, il était menuisier donc il avait fait tous les meubles. On ne peut pas quitter cette coquille. C'est fou, parce que ça fait plus de 40 ans et c'est toujours aussi douloureux", a-t-elle poursuivi.

"Cyril Hanouna m'a sauvée la vie"

Dans la suite de cet entretien, Danielle Moreau a expliqué comment Cyril Hanouna a joué un rôle majeur dans sa vie, à une période difficile. "J'ai eu une grosse dépression. Cette année-là, j'ai eu beaucoup de problèmes, j'étais à France 2 (...) Je me suis aperçue à quel point cette émission faisait du bien (NDLR, Touche pas à mon poste). J'ai trouvé une famille (...) France Télévisions, c'est une trop grande maison. Quelqu'un m'a fait une crasse, quelque chose que j'ai vraiment eu du mal à supporter (...) J'avais l'impression cette année-là de me noyer et Cyril m'a tendu la main. Il m'a sorti la tête hors de l'eau, volontairement (...) C'est mon antidépresseur (...) C'est quelqu'un de très important. Il m'a sauvée ma vie, je me noyais à ce moment-là", a-t-elle dit.

