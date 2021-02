Danielle Moreau : ses confidences sur son "couple fusionnel" avec sa maman (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas débarquait sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité, mais aussi sur sa vie intime. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, la présentatrice de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a recueilli les confidences de nombreuses personnalités, notamment de Danièle Evenou, Gil Alma ou plus récemment d'Alban Bartoli. Ce dernier a évoqué son expérience en télé-réalité dans la saison 5 des "Anges de la télé-réalité". Il a ainsi donné son avis sur Nabilla, avec laquelle il a vécu cette aventure à Miami.

Ce mardi 2 février, Danielle Moreau est l'invitée d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, la chroniqueuse de "Touche pas à mon poste" parle de son "couple fusionnel" avec sa maman et évoque son papa, "l'homme de sa vie", qu'elle n'a pas beaucoup connu. "Il est tombé malade quand j'avais dix ans, il est mort quand j'en avais 12. Ma maman m'en a tellement parlé parce que c'était un couple fusionnel. Elle ne l'a jamais remplacé (...) C'était l'homme de sa vie, le seul. J'ai l'impression qu'il a toujours vécu avec nous finalement. On est resté dans l'appartement où je suis née (...) On est dans une espèce de cocon", dit-elle.

"J'ai goûté à tout dans la vie"

Dans la suite de l'entretien, Danielle Moreau explique qu'elle n'a jamais fait le deuil de son père. Pourquoi elle n'y parvient pas ? "C'était l'homme de sa vie à ma maman, c'est devenu le mien. C'est une ombre qui plane et qui m'a peut-être empêché de vivre autre chose. Dès cet âge-là, j'ai commencé à ne tomber amoureuse que de gens qui avaient 45 ans, qui étaient rassurants", explique-t-elle. Et de poursuivre : "J'ai goûté à tout dans la vie. J'étais assez jeune quand j'ai eu ces histoires. Ça commençait plutôt bien. Ca stagne un peu maintenant".

