Danielle Moreau victime de grossophobie, elle remercie Cyril Hanouna et TPMP (exclu vidéo)

Danielle Moreau était l’invitée de Jordan Deluxe ce lundi 21 septembre sur Non Stop People. Dans l’émission "L’instant Deluxe", la journaliste qui a officié près de 20 ans pour France 2 admet être victime de grossophobie. "Je m’en suis toujours sortie par l’humour.. Je préfère faire rire avec mon poids plutôt que d’être critiquée et d’en souffrir. Je pense que ça fait du bien aux autres et ça fait du bien à soi-même", estime Danielle Moreau avant de poursuivre : "Je suis en surpoids, je ne perds des kilos que quand je vais mal. J’ai perdu 17 kilos au moment de ma dépression et 8 kilos quand j’ai eu le Covid-19 en mars (…) Le problème, c’est que dès que je remange normalement, je reprends mes kilos et je ne sais pas pourquoi".

"Cyril Hanouna met en valeur tout le monde"

Alors que la chroniqueuse de TPMP confie avoir tenté plusieurs régimes, qui n’ont eu aucun résultat, elle considère son surpoids "comme une maladie". "Je suis très furieuse de cette espèce de grossophobie ambiante qu’il y a partout", continue Danielle Moreau sur Non Stop People. La chroniqueuse de Cyril Hanouna raconte ensuite une anecdote marquante. "Dès que je me prends la tête avec quelqu’un, les mots ‘sale grosse’ reviennent tout de suite (…) Dans une boulangerie, un jour il y a un monsieur qui double tout le monde ouvertement. Je lui fais une réflexion, il répond : ‘Sale grosse, tu ferais mieux d’aller ailleurs que dans une boulangerie’", raconte-t-elle avant de remercier Cyril Hanouna. "Là aussi vous voyez Cyril Hanouna est important parce que dans TPMP, il y a des gens d’un certain âge, d’un certain poids. Il s’en fiche, ce qu’il l’intéresse c’est ce qu’il y a à l’intérieur", se réjouit Danielle Moreau avant de conclure : "Je pense que ça peut aider des gens de voir qu’autour d’une table, il peut y avoir le séducteur macho Jean-Michel Maire ou la senior Isabelle Morini-Bosc qui n’est pas si vieille que ça. Il accepte et met en valeur tout le monde".

Par Matilde A.