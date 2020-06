Danny Masterson : l'acteur de That '70s Show inculpé du viol de trois femmes

Mercredi 17 juin, le procureur du comté de Los Angeles a annoncé l'inculpation de Danny Masterson pour le viol de trois femmes. Les faits se seraient déroulés dans sa résidence d'Hollywood au début des années 2000. D'après les informations relayées dans différents médias, les victimes présumées étaient toutes âgées d'une vingtaine d'années au moment des faits. Elles auraient été violées "à des occasions distinctes entre 2001 et 2003". S'il est reconnu coupable de l'ensemble des chefs retenus contre lui, le comédien s'expose à 45 ans années de réclusion.

Son avocat a pris la parole après l'inculpation de son client. "M. Masterson et sa femme sont évidemment sous le choc le plus total" de voir réapparaître "soudainement" des "accusations vieilles de près de 20 ans", a-t-il déclaré. Mais ils "sont confiants dans le fait que la vérité finira par émerger. Les gens qui connaissent M. Masterson connaissent son caractère et savent que ces accusations sont fausses", a-t-il continué. L'acteur devra se présenter en septembre prochain devant un tribunal pour la lecture de l'acte d'accusation.

Déjà visé par plusieurs plaintes

Avant cette affaire, Danny Masterson avait déjà fait l'objet de plaintes. En 2017, il avait été renvoyé par Netflix de la série "The Ranch" à la suite de plusieurs accusations pour viols. Membre de la scientologie, il avait été protégé par l'église. Deux ans plus tard, il avait été visé par une nouvelle plainte auprès de la police de Los Angeles pour harcèlement et atteinte à la vie privée. Des accusations qu'il avait contestés, les jugeant "au-delà" du ridicule. À ce jour, deux autres accusations d'agression sexuelle contre lui ont été abandonnés "en raison du manque de preuves et parce que les faits étaient prescrits", a indiqué le bureau du procureur du comté de Los Angeles.

Danny Masterson s'est fait connaître à la fin des années 90 dans la série "That '70s Show" aux côtés de Mila Kunis et Ashton Kutcher. En 2004, il rencontre lors d'un tournoi de poker l'actrice Bijou Phillips qu'il épouse en 2011 dans un château en Irlande. En février 2014, elle donne naissance à leur premier enfant, une petite fille prénommée Fianna.

Par Non Stop People TV