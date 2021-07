Danse avec les stars 2021 : Wejdene, Dita Von Teese, Lââm... le casting dévoilé !

Les fans de "Danse avec les stars" attendent le retour de l'émission avec impatience. Et pour cause, l'émission présentée par Camille Combal était absente des écrans depuis 2019 en raison de la crise sanitaire. En effet, les gestes barrières ne pouvant pas être respectés entre les danseurs et les célébrités, la production avait décidé d'annuler l'édition de 2020. Mais ce n'était que partie remise vu que la saison 11 approche à grands pas.

Le Youtubeur Michou et la chanteuse Wejdene seront de la partie

Pour le casting, la production a misé sur douze personnalités hautes en couleur ! Selon Puremédias et le chroniqueur de TPMP, Clément Garin, voici les douze noms qui composeront le casting. À commencer par la célébrité internationale Dita Von Teese, mannequin et ex-épouse de Marilyn Manson. La chanteuse Lââm, interprète de "Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux", sera également de la partie. Tout comme Jean-Baptiste Meunier, révélé en 2004 dans le film culte "Les Choristes". Le casting est complété par l'humoriste Gérémy Crédeville, Moussa, candidat emblématique de "Koh-Lanta", l'actrice Aurélie Pons de la série de TF1 "Ici tout commence" ou encore le chanteur Tayc. Pour toucher un public jeune, la production de DALS a convié le Youtubeur Michou et la chanteuse révélée sur Tik Tok, Wejdene. Les chanteurs Lola Dubini et Bilal Hassani ont aussi accepté de participer à l'aventure. D'ailleurs, selon une information de "Puremedias", Bilal Hassani sera en binôme avec un danseur masculin. Une première dans l'histoire de "Danse avec les stars".

Par Matilde A.