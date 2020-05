"Danse avec les stars" : Candice Pascal clashe André Manoukian sur sa participation

Il a beau être un passionné de musique, André Manoukian n’a pas pour autant le rythme dans la peau. Les fans de "Danse avec les stars" se souviennent encore de son déhanché très raide lors de son passage sur le parquet de TF1. Près de dix ans après sa participation, son ancienne partenaire de danse Candice Pascal continue de le taquiner.

Invitée sur le plateau de "Je t’aime, etc." ce mardi 26 mai, la jeune femme avait pour mission de donner un cours de danse à Daphné Bürki et son chroniqueur, et ce, en respectant la distanciation sociale. Mais avant de passer à la pratique, la jolie blonde a redécouvert des images du duo express qu’elle a formé avec l’ex de Liane Foly. “Ça fait quoi ? Huit ans ? Neuf ans ?” commence par s’interroger Candice Pascal. “Vous étiez vraiment la coach d’André ?” s’amuse l’animatrice avant que la danseuse ne lui réponde avec humour : “Oui, j’ai survécu ! C’était court mais intense”.

André Manoukian et son "coup de jambe" plutôt "risqué"

Premier candidat éliminé de sa saison, André Manoukian a-t-il été son pire partenaire de danse ? “Oui. Disons que ça a été celui au plus haut potentiel, mais on n’a pas eu le temps de l’exploiter malheureusement”, ironise-t-elle. En découvrant le magneto, la présentatrice lance : “Il a failli la décapiter avec ce coup de jambe”. Si Candide Pascal ne se souvenait de leur prestation, elle conclut : “Je ne me rappelais pas de ce porté, mais c’était osé, risqué…”.

