Danse avec les stars : La première candidate castée est une star de télé-réalité

Un visage familier rejoint la grande famille de "Danse avec les stars". La onzième saison reviendra dès le mois de septembre 2020 sur TF1 et le casting des célébrités a déjà commencé. Pour cette nouvelle édition, Camille Combal et Karine Ferri seront toujours les maîtres de cérémonie. Mais alors, qui pourrait succéder à Sami El Gueddari, le grand gagnant de la saison 10 de "Danse avec les stars" aux côtés de Fauve Hautot ? Pour le moment, très peu d'informations ont été dévoilées mais Télé-Loisirs a annoncé le nom de la toute première candidate à rejoindre l'aventure "Danse avec les stars". Il s'agirait d'une ex candidate de télé-réalité, devenue célèbre grâce à sa participation dans "Qui veut épouser mon fils ?" diffusée en 2005 sur TF1...

Jazz Correira rejoint l'aventure

Une première candidate déjà annoncée ! Jazz Correira fera partie de la saison 11 de "Danse avec les stars" selon Télé-Loisirs. La jeune femme âgée de 28 ans n'est pas à sa première participation télé. En effet, après "Qui veut épouser mon fils?", Jazz Correira a intégré "les Anges" sur NRJ12 et "La Villa des coeurs brisés" sur TFX. Après son succès retentissant sur les réseaux sociaux, TFX lui a même offert sa propre émission intitulée "JLC Family" qui se concentre sur son quotidien et celle de sa famille à Dubaï. Devenue une véritable influenceuse sur Instagram avec plus de 2,5 millions d'abonnés, Jazz devrait donc fouler la grande scène de "Danse avec les stars" à la rentrée 2020 pour prouver ses talents de danseuses. Qui sera son partenaire ? Affaire à suivre !

Par Solène Sab