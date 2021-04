Danse avec les stars : quand l'émission sera-t-elle de retour sur TF1 ?

Avec la crise sanitaire, la onzième saison de "Danse avec les stars" n'a pas débuté en septembre 2020 sur TF1. L'émission de danse ne pouvant se faire sans la proximité entre les danseurs mais aussi la présence du public pour participer à l'ambiance festive du show, maintenir DALS a été compliqué à envisager. Dans l'attente du tournage, les fans de l'émission vont pouvoir se rassurer avec une bonne nouvelle annoncée par le directeur général de BBC Studios France - productrice de DALS - dans une interview pour Média +. Dans cette information relayée par Maxime Guény, Pierre-Marie Gadonneix évoque d'abord l'annulation de la précédente saison : "D'un commun accord avec TF1, nous avions décidé que DALS n'était pas productible dans les conditions sanitaires actuelles. On aurait très bien pu mettre en place des bulles sanitaires, mais c'était trop complexe".

Un retour en préparation

Si les Anglais, les Américains et Allemands ont choisi de proposer l'émission "sous condition Covid", le producteur de l'émission a assuré que "pratiquer les gestes barrières dans DALS" reste "un peu compliqué". "Outre l'effet couvre-feu, retrouver une émission avec du contact corporel, ça fait du bien", a-t-il reconnu. En France, le retour de "Danse avec les stars" est bien en préparation. "Cela fait un an que nous travaillons dessus. On prépare le retour du programme au 2ème semestre 2021, sous réserve que les conditions sanitaires s’améliorent", a-t-il annoncé. Un retour sous le signe de "la fête de la danse, avec un spectacle humain, chaleureux et du contact corporel". Encore un peu de patience.

Par Marie Merlet