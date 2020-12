Danse avec les Stars : un candidat balance violemment sur l'émission !

C'est sans aucun doute l'une des émissions préférées des Français ! Diffusée sur TF1, "Danse avec les Stars" rassemble à chaque fois plusieurs millions de téléspectateurs. Dès qu'une saison est terminée, ces derniers attendent avec impatience la nouvelle. Mais depuis quelques mois maintenant, le programme n'est plus diffusé. Et pour cause, la crise sanitaire du coronavirus a mis le tournage à l'arrêt. L'animateur Camille Combal et les équipes de production souhaitent faire une émission en bonne et due forme. Karine Ferri avait confié à PurePeople : "Si à l'antenne, tout paraît fluide et joli, c'est parce que derrière il y a des heures de préparation et de travail. On ne peut pas prendre de décisions à la légère, il y a des centaines de gens qui travaillent sur cette émission".

En attendant de savoir quand l'émission va pouvoir reprendre, un ancien candidat a décidé de se remémorer son passage dans Danse avec les Stars. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été convaincu par sa participation. Hugo Philip, le mari de Caroline Receveur s'est confié de manière assez virulente sur son compte Instagram sur son passage. "Je n'ai pas envie de régler mes comptes et je n'ai d'ailleurs pas d'animosité, mais : j'ai détesté ma seule et unique participation à un programme télé. Même si j'ai adoré l'expérience sportive. On ne vous passe que ce qu'on a envie de vous montrer. Je faisais le con en permanence, j'étais à 100% moi-même, mais absolument rien n'était diffusé... Et c'était hyper frustrant de laisser à des gens, à un programme, le droit de faire ce qu'ils veulent faire de mon image".

Par J.F.