Danse avec les stars : un célèbre juré quitte l’émission

La rentrée s’annonce mouvementée sur les chaînes de télévision. Après la mise entre parenthèse de plusieurs tournages en raison de la pandémie de coronavirus puis les règles sanitaires strictes à respecter, certaines chaînes ont dû faire des concessions. Ainsi, Jean-Luc Reichmann annonçait à ses fans que le public de l’émission "Les 12 coups de midi" ne serait pas de retour en septembre. Autre décision importante prise par TF1, le report de la saison 11 de "Danse avec les stars" à 2021. Un coup dur pour le concours de danse qui se déroule normalement à l’automne. Une nouvelle annonce a eu l’effet d’un choc, celle du départ de l’un des membres emblématiques du jury…

"Difficile de quitter tout ça"

Et c’est Jean-Marc Généreux qui ne fera pas son retour sur le célèbre parquet de DALS. Une nouvelle surprenante de la part du juré québécois qui est présent dans l’aventure depuis le début sur TF1. La raison, il part sur une autre chaîne. Une décision qu’il dévoile jeudi 27 août au Parisien et dans laquelle la crise sanitaire a penché dans la balance. "Je ne sais pas quand pourra revenir Danse avec les stars, un spectacle avec beaucoup de proximité. Et personne ne sait, même pour 2021. Le report de la onzième saison a énormément pesé dans mon choix. Émotionnellement, c’est difficile de quitter tout ça. Mais c’est un nouveau départ". Jean-Marc Généreux était le trublion de l’émission, célèbre pour ses "Et ça, j’achète !" lors des superbes performances des candidats.

L’ancien de DALS rejoint France 2. "Je suis tellement heureux que j’ai envie de le crier sur tous les toits" lance-t-il au Parisien. Il animera un nouveau programme baptisé "Spectaculaire", mélange du "Plus grand cabaret du monde" et d’ "Incroyable Talent" dans lequel les téléspectateurs découvriront 12 numéros d’artistes. Le choix de l’animateur est justifié par Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements de France Télévisions. "On cherchait un expert plutôt qu’un animateur pour incarner ce show. Jean-Marc est un passionné, un artiste international qui parle au monde du spectacle. On parie vraiment sur lui" explique-t-elle au Parisien.

Par Valentine V.