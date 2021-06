Danse avec les stars : une star internationale au casting de la saison 11 ?

Après une édition 2020 annulée à cause de la crise du coronavirus, l'émission "Danse avec les stars" fait son retour prochainement sur nos écrans. Et déjà, les premières informations sur le casting ont été dévoilées. Si Jean-Paul Gaultier rejoint le jury, la production aurait fait appel à une star internationale du burlesque, ex-femme de Marilyn Manson. Non Stop People vous en dit plus.