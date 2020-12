Daphné Bürki célibataire : elle annonce sa rupture avec Gunther Love

Daphné Bürki et Gunther Love se sont rencontrés en 2009. L’ancienne styliste de la maison Dior tombe sous le charme du champion de Air Guitar lors du Festival de Cannes. "Au départ c'était mon meilleur ami et après nous nous sommes rendus compte que nous étions complètement love", précisait Daphné Bürki sur Europe 1. Le couple avait même pour projet de se marier. En tout cas, Sylvain Quimène (connu aussi sous le pseudonyme Gunther Love) aurait bien aimé ! Mais Daphné Bürki n’a jamais souhaité franchir le cap. L’animatrice avait expliqué les raisons de son choix à "Télé 7 Jours" : "Je sais qu’il aimerait qu’on officialise, mais moi, je trouve ça tellement plus rock’n’roll d’être juste fiancés !".

"Nous sommes devenues un gang de filles"

Visiblement, ce mariage n’aura jamais lieu. À en croire la dernière publication de Daphné Bürki sur Instagram, l’animateur est de nouveau célibataire. Ce samedi 26 décembre 2020, la maman de Hedda et Suzanne a partagé des photographies de son réveillon de Noël sur son compte Instagram. Un réveillon que Daphné Bürki a passé en famille, avec ses parents et ses filles. Mais sans Gunther Love. "Un baiser de Noël de mes parents pour vous ! J’ai eu l’immense chance de pouvoir passer les voir alors je pense à tous ceux qui n’ont pas leurs proches autour d’eux et qui entendent ‘Joyeuses fêtes’ ! Moi et mes filles (car oui depuis un bon moment maintenant nous sommes devenues un gang de filles à la maison, c’est dit…) nous vous souhaitons d’arriver à trouver dans les petits détails de la vie un peu de beauté, de la solidarité, de l’amour (jamais trop) et éventuellement une banana bûche", écrit-elle en légende.

Par Matilde A.