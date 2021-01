Daphné Bürki célibataire : ses confidences sur sa séparation avec Gunther Love

En couple pendant plus de dix ans avec Gunther Love, Daphné Bürki a annoncé leur séparation en décembre dernier. A l’occasion des fêtes de Noël, l'animatrice a révélé qu'elle ne vivait plus avec le père de sa fille Suzanne, née en 2013 : "Moi et mes filles (car oui depuis un bon moment maintenant nous sommes devenues un gang de filles à la maison, c'est dit…) nous vous souhaitons d'arriver à trouver dans les petits détails de la vie un peu de beauté, de la solidarité, de l'amour (jamais trop) et éventuellement une banana bûche". C'est désormais auprès de ses filles Hedda et Suzanne que Daphné Bürki mène une nouvelle vie de célibataire. Mais l'animatrice reste toujours proche de son ancien compagnon.

Daphné Bürki revient sur l’annonce de sa séparation

Tandis qu'elle s'est affichée complice avec lui pour un projet commun en lien avec le Secours Populaire puisqu'elle va animer un prime time caritatif en faveur de l’association sur France 2 prochainement, Daphné Bürki a expliqué auprès de Télé Star ce samedi 30 janvier pourquoi elle a évoqué sa rupture sur les réseaux sociaux. "J'ai glissé quelques petits mots à ce sujet dans un post Instagram parce qu'on commençait à me poser beaucoup de questions. Cela ne nous empêche pas de former une famille très soudée. Je pense de toute façon qu'il vaut mieux être claire à ce sujet, car les gens qui vous regardent savent bien comment vous allez", a confié l'animatrice.

Par Marie Merlet