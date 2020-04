Daphné Bürki critiquée sur son confinement "bourgeois", Gunther Love riposte

Confinée, Daphné Bürki ne perd pas sa joie de vivre et son dynamisme. Sur Twitter, son compagnon Gunther Love a montré avec humour l'animatrice en train de chanter et danser dans leur appartement à Paris avec leur fille Suzanne. "Arrêtez de l'encourager. Même les enfants ont envie de se barrer de l'appartement. En fait, il faut montrer les croisières Daphné Bürki", a-t-il commenté. Mais l'amusante séquence n'a pas fait rire un internaute qui a écrit "La difficulté du confinement chez les bourgeois".

"Remballe tes clichés de vieux frustré"

En réaction à cette critique gratuite, Sylvain Quimène de son vrai nom, ne s'est pas laissé faire. "J’hallucine sur ton message. T’as raison mon gars diffuse de la merde. On en a bien besoin en ce moment. Et c’est pas bourgeois. C’est Showbizz", a-t-il répliqué. Seulement, l'internaute ne s'est pas arrêté là. "Vexé ? T'es un bourgeois, mec. Tu ne penses pas qu'il serait de bon ton de dénoncer avec nous l'incompétence du gouvernement plutôt que nous balancer tes privilèges (peut être acquis sur de l'argent public) à la gueule ?", a-t-il lâché toujours sur Twitter. Alors que plusieurs internautes ont défendu le couple, Gunther Love a répondu : "Vexé de quoi ? T'es un trou duc qui parle sans savoir. T'as besoin de t'occuper, visiblement, rapproche-toi de l'antenne du Secours Pop proche de chez toi. Ils ont besoin d'aide. Et remballe tes clichés de vieux frustré. Tu sers pas la cause". L'internaute est resté sans réponse.

Par Marie Merlet