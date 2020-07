Daphné Bürki dévoile une photo souvenir de sa grossesse pour l'anniversaire de sa fille

Le 22 mars dernier, quelques jours après l'allocution d'Emmanuel Macron sur la crise du coronavirus, Daphné Bürki a annoncé l'arrêt temporaire de son émission "Je t'aime, etc." sur France 2. "Tournages interrompus pour 'Je t'aime, etc.'. On ne rentre plus en studio pour le moment, confinement. Il y aura du CINÉMA tous les après midis sur France 2. Un classique chaque jour ! Prenez soin de vous ! Restez chez vous", postait-elle en légende d'une photo immortalisée dans les studios du programme.

Quelques semaines après, l'animatrice de 40 ans lançait un appel en faveur du Secours Populaire. "Nous avons BESOIN de VOUS, nous avons besoin de bénévoles partout en France ! En cette période d'épidémie et de confinement, les plus démunis sont les plus vulnérables (...) Venez aider ! Quelques heures de votre temps. Merci pour eux", postait-elle.

Un anniversaire rock'n'roll

Avec le déconfinement, Daphné Bürki a pu reprendre le chemin des tournages, aux commandes de son émission "Je t'aime, etc.". Alors qu'elle planche sur un nouveau projet de talk-show, l'animatrice a profité de sa page Instagram pour donner de ses nouvelles. Ainsi, le 7 juin dernier, elle a rendu un bel hommage à sa maman pour la fête des mères. En fin de semaine dernière, elle a dévoilé des photos inédites de sa participation à Fort Boyard. Un épisode qui sera diffusé le 18 juillet sur France 2. En légende de sa publication, elle a posté le message suivant : "On est heureux. On sent bien qu'on va faire des bêtises... On est parti en bande se mesurer à... l'image d'après ! (NDRL, le Fort). RDV le 18 juillet 2020. On a perd nos slips".

Lundi 6 juillet, Daphné Bürki a fêté le septième anniversaire de sa fille, Suzanna. Très discrète sur sa vie privée, elle a partagé un cliché souvenir de sa grossesse. Elle a également posté les photos du gâteau d'anniversaire de sa fille, fruit de son union avec Gunther Love, son compagnon depuis dix ans. "Ma Suzanne, encore une journée de fête avec toi ! Bravo Coline et 'Mes jolis gâteaux'. Elle voulait du rock dans son gâteau", a-t-elle posté en légende.

Par Non Stop People TV