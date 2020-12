Daphné Bürki : "Je t'aime etc" déprogrammée à cause du confinement ? (Exclu vidéo)

Fin août, Jordan de Luxe a repris les commandes de son émission "L'instant de Luxe" qu'il présente quotidiennement sur Non Stop People. Chaque jour, le présentateur reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Ainsi, depuis son retour sur la chaîne, l'animateur s'est entretenu avec Clara Morgane, Pascal Soetens ou plus récemment avec Lola Marois. Mariée à Jean-Marie Bigard depuis 2011, elle a évoqué ce jour où l'humoriste a frôlé la mort. Il était tombé "très malade", victime d'une septicémie il y a quelques années, à la suite d'une infection de gencives.

"Là je me suis dit : 'Je vais le perdre'. J’étais en larmes tous les jours, j’appelais Laurent Baffie qui est notre meilleur ami et tous les jours je l’appelais en larmes et je lui disais : 'Lolo, je ne vais pas y arriver quoi. Il ne va pas vivre'. Il était dévasté pour son pote, il essayait parfois de faire quelques pirouettes d’humour parce que c’est un homme brillant qui a un humour ravageur, mais parfois il avait peur pour lui. Il se voulait rassurant mais il a eu peur. Et voilà, les jours ont passé et de fil en aiguille, il s’en est sorti, mais ça a été une période abominable. Je rentrais chez moi le soir, je me disais : 'Il ne va pas revenir'", disait-elle.

"Les enfants se sont retrouvés à la maison..."

Ce lundi 7 décembre, Jordan de Luxe a reçu Caroline Diament dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. L'occasion pour elle de revenir pour la première fois sur l'arrêt de l'émission "Je t'aime, etc..." sur France 2 dans laquelle elle était chroniqueuse depuis 2017. Après avoir précisé que les derniers enregistrements ont été faits la semaine dernière, elle s'est confiée sur les raisons de cette déprogrammation. "À chaque fin de saison, on sait qu'une émission peut s'arrêter. Quand on a commencé, les gens disaient à Daphné Bürki : 'Vous allez parler d'amour, mais au bout de trois mois, vous n'aurez plus rien à dire'. On aurait pu en parler pendant dix ans encore", a-t-elle dit.

Après avoir évoqué sa collaboration avec Daphné Bürki et André Manoukian dans l'émission, Caroline Diament a assuré ne pas connaître les raisons qui ont poussé la chaîne à arrêter le programme. Cependant, elle a expliqué en quoi le confinement a eu un impact sur le traitement du thème principal dans le programme, à savoir la sexualité. "Avec le confinement, les enfants se sont retrouvés à la maison. Ça c'est sûr que, tout à coup, il y avait certains sujets qui devenaient peut-être un peu délicat. Une fois qu'on a été obligé d'enlever un tout petit de sexualité, ça nous a tronqué quand même une bonne partie de l'ADN de l'émission. J'étais la seule qui n'était pas experte en quelque chose (...) J'étais un peu snipeuse et quand il n'y a pas de public, c'est pas super facile", a-t-elle confié.

Par Non Stop People TV