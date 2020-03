Daphné Bürki : la raison de son absence sur le plateau d'Ensemble avec nos soignants

Pour soutenir les personnels soignants, en première ligne face à la pandémie de coronavirus, France 2 leur a consacré une émission spéciale ce mardi 24 mars. Préparée en seulement trois jours, "Ensemble avec nos soignants" a connu plusieurs changements avant sa présentation. Devant être animée au départ par Michel Cymes, Faustine Bollaert et Daphné Bürki, l'émission a finalement remplacé le médecin très sollicité sur les plateaux par Samuel Etienne. Mais les téléspectateurs ont eu une nouvelle surprise en découvrant en direct le plateau sans public.

"Faustine et Samuel, c’est vous qui allez assurer"

Seuls Samuel Etienne et Faustine Bollaert étaient présents. C'est depuis chez elle que Daphné Bürki est apparue à l'écran pour animer l'émission. Samuel Etienne laisse alors l'animatrice expliquer son absence. "On est en direct chez moi aussi, car il y a un cas de coronavirus qui a été détecté cet après-midi dans mon entourage très proche ...", révèle Daphné Bürki qui a respecté les mesures sanitaires. "Faustine et Samuel, c’est vous qui allez assurer, et je vous remercie du fond du cœur", adresse-t-elle à ses collègues et poursuit : "Ça fait quelques jours qu’on prépare cette émission de solidarité, on est époustouflés, touchés par toutes ces initiatives que vous prenez chez vous, pour les soignants et les plus démunis, ce soir on va passer un moment ensemble et c'est aussi à ça que sert la télévision en fait. On va faire appel à votre solidarité, à votre créativité parce qu'on a tous des idées pour aider nos voisins".

