Daphné Burki : son émission déprogrammée en décembre, les raisons dévoilées

L'année 2021 comportera du changement du côté de France Télévisions. Le groupe a décidé de modifier sa grille télévisée. Après trois saisons, l'émission de Daphné Bürki, intitulée "Je t’aime, etc.", diffusée en quotidienne sur France 2, va s'arrêter dès le mois de décembre. Cela fait plusieurs mois que le programme est en sursis puisque des rumeurs avaient déjà circulé concernant la fin du programme sur le thème de l'amour avant les vacances estivales. Cependant, "grâce" au coronavirus, "Je t'aime, etc." a eu le droit à quelques mois supplémentaires. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et en décembre, les téléspectateurs de Daphné Bürki devront faire leurs adieux à l'équipe de "Je t'aime etc.". Si les raisons de l'annulation de l'émission quotidienne étaient assez floues, elles ont été révélées dans "Morandini Live" diffusée ce lundi 16 novembre en simultané sur CNews et Non Stop People.

"coincée entre deux programmes très forts"

Simon Marty, présent dans "Morandini Live" a mis en lumière les raisons de la déprogrammation de l'émission de Cyril Féraud sur France 3 ainsi que celle de Daphné Bürki sur France 2. Concernant "Je t'aime etc.", il a expliqué : "Cette émission était déjà un peu en sursis avant le confinement. C'était une émission coincée entre deux programmes très forts, 'Ça commence aujourd'hui' de Faustine Bollaert et 'Affaire Conclue' de Sophie Davant. Cette émission sur l'amour n'a jamais su trouver son identité. Elle avait disparu quelques temps avant de revenir au mois de mai, France 2 ne souhaitant pas investir dans de nouveaux programmes avant la sortie de la crise sanitaire. Mais quoi qu'il en soit, l'émission ne sera pas reconduite en janvier." Il a également conclu que l'avenir de Daphné Burki était encore incertain !

Par Solène Sab