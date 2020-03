Daphné Bürki : son nouveau projet de talk-show dévoilé

Le 17 février, Matthieu Delormeau a fait une annonce concernant Daphné Bürki et son émission "Je t'aime, etc." diffusée sur France 2. "J'en profite pour vous glisser un petit scoop média : j'espère que je ne lui apprends pas, la pauvre, mais son émission 'Ça commence aujourd'hui' (NDLR, où plutôt 'Je t'aime, etc.) à Daphné Bürki est arrêtée", lâchait-il sur le plateau de "Touche pas à mon poste".

Une information confirmée par Cyril Hanouna. "Apparemment, ils vont rallonger 'Affaire conclue'. Ça veut dire que ça va démarrer à 16h et ça va se terminer à 22h. C'est le nouveau TPMP. Les objets, je ne sais pas où ils vont les trouver", disait-il non sans humour. Depuis deux ans et demi, Daphné Bürki et ses chroniqueurs parlent quotidiennement d'amour dans ce programme lancé en août 2017 à la télévision.

Une diffusion le vendredi ?

Si Daphné Bürki n'a pour le moment fait aucun commentaire sur le sujet, la présentatrice travaillerait "dans le plus grand secret" et "depuis plusieurs mois" sur un nouveau projet. Une information dévoilée en exclusivité par Télé-Loisirs. D'après le magazine, "les téléspectateurs pourraient bientôt voir Daphné Bürki aux commandes d'un nouveau programme, produit en interne". Au menu de ce projet de talk-show ? "Décrypter les images diffusées à la télé et sur le Web qui ont fait l'actualité au cours des derniers jours". Pour se faire, l'animatrice sera entourée de quatre chroniqueurs : Leïla Kaddour, Maxime Switek, Bertrand Chameroy et Mélanie Taravant.

Alors qu'un pilote a été tourné le 22 février dernier, une source en a dit plus sur ce projet. "Pour l'heure, le programme est baptisé 'C'est tout vu', mais ce titre pourrait évoluer". Quant à la programmation, l'émission pourrait être diffusée en deuxième partie de soirée, "a priori le vendredi", ont continué nos confrères. Quelques informations sur le contenu de l'émission ont aussi été dévoilées. Ainsi, les téléspectateurs pourront découvrir la pastille de Bertrand Chameroy dans laquelle il reviendra sur l'histoire d'un programme télé culte. Un autre "rendez-vous" baptisé "les Pourquoi ?" permettra à Philippe Vandel - présentateur sur Europe 1 - de répondre "à une question 'coulisses' que se posent les téléspectateurs en regardant le petit écran".

Par Non Stop People TV