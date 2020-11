David Douillet : ses rares confidences sur son divorce difficile

Un divorce n'est, évidemment, jamais simple. Et ce n'est pas David Douillet, récemment vu dans Mask Singer qui dira le contraire. En effet, en couple avec Valérie pendant plus de 20 ans, le couple s'est séparé en juin 2016 et pour une raison bien précise. Le judoka a eu un coup de foudre pour une autre femme, Vanessa. Interrogée à l'époque sur cette rupture, Valérie avait confié : "Mes fils sont les hommes de ma vie. Ils ont toujours été là pour moi. Ils sont devenus encore plus proches depuis le divorce. J’ai repris le goût à la vie en étant honnête avec moi-même. Refaire le match est une perte de temps. Quant à ruminer sa vengeance, c’est une bêtise qui empêche d’avancer. Depuis, j’ai retrouvé confiance en moi et l’envie d’avoir envie. Une sensation disparue depuis plusieurs années. À cinquante ans, il était temps que ça revienne".

"On avait l’impression de tout gâcher"

En effet, David Douillet a rencontré Vanessa alors qu'il était encore en couple avec Valérie. Idem pour la jeune femme, en couple avec un médecin, père de ses deux enfants. Dans une interview accordée à Gala, le couple a décidé de revenir sur cette période assez délicate. "Ça n’a pas été simple de quitter nos conjoints. On avait l’impression de tout gâcher, de repartir à zéro. Mais ça fait partie des épreuves que nous avons traversées" assure Vanessa.

L'animateur de RMC ajoute ensuite : "Je savais que je venais de rencontrer quelqu’un d’exceptionnel avec qui j’échangeais beaucoup, avec qui j’avais envie de vivre. C’est arrivé alors que je vivais avec mon épouse depuis vingt ans. Nous étions extrêmement complices. Mais depuis quelques années, petit à petit, graduellement mais sûrement, sans heurts, sans haine, sans reproche, nous nous sommes éloignés l’un de l’autre."

Par J.F.