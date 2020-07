David Ginola : ces exigences qui auraient provoqué son départ de La France a un incroyable talent

"La France a un incroyable talent" va une nouvelle fois connaître un nouvel animateur. Pour le prochain tournage de la saison 15, M6 semble avoir décidé de se séparer de David Ginola. Selon les informations de Puremédias, l'ancien footballeur quitterait même la chaîne à la rentrée. Encore à ses débuts d'animateur, David Ginola avait rejoint l'émission en 2016 et lui avait permis ensuite de retrouver des succès d'audiences. Si le jury composé d'Eric Antoine, Hélène Segara, Marianne James et Sugar Sammy ne sera pas modifié, M6 a décidé de changer une cinquième fois d'animateur, après Alessandra Sublet, Alex Goude, Sandrine Corman et Louise Ekland.

"Il était devenu hors de prix"

Une décision qui aurait été notamment motivée par un "aspect financier". "Vu le contexte économique, il était devenu hors de prix", a glissé un cadre de la chaîne au Parisien, avant de lâcher sur les habitudes de l'animateur : "D’autant plus que David se déplaçait avec cinq personnes de son staff et demandait à être logé au Bristol". Des exigences auxquelles David Ginola et la chaîne n'ont pas réagi. Tandis que "La bataille du jury", version dérivée de "La France a un incroyable talent" est actuellement diffusée, M6 cherche désormais à remplacer l'animateur. Avec quelques noms en tête, la direction de la chaîne a approché quelques visages en interne, indique le Parisien, mais a aussi en vue "des personnalités extérieures".

Par Marie Merlet