David Mora (scènes de ménages) : l'étonnante mésaventure de sa femme au salon de l'érotisme

Cela fait plusieurs années maintenant que M6 diffuse la série "Scènes de ménages". Inspirées d'une sitcom espagnole, ces petites pastilles diffusées après le journal de l'après-midi et du soir cartonnent ! Chaque fois, elles rassemblent plusieurs millions de téléspectateurs. Il faut dire que M6 sait renouveler la série pour que les fans ne se lassent pas. De nouveaux couples viennent sans cesse agrandir la famille de "Scènes de ménages" et certains, présents depuis de nombreuses années, se sont attirés la sympathie des téléspectateurs.

C'est le cas notamment du couple Emma et Fabien, présent depuis la saison 3. Au vu de leur complicité à l'écran, certains internautes se demandaient s'ils étaient en couple dans la vraie vie. Et bien non ! Fabien, qui s'appelle en réalité David Mora partage sa vie avec Davina Vigné. La jeune femme n'est pas connue du grand public mais a une jolie communauté sur Instagram.

Ce lundi 31 mai, la jeune femme a posté une story sur son compte Instagram. Elle y raconte une étrange anecdote qui lui est arrivée en rapport avec le salon de l'érotisme : "Je vous explique, j'allais au travail il y a deux ou trois ans. Et mes collègues me regardaient bizarrement", commence-t-elle. À un moment donné, j'ai un collègue qui vient me dire : 'Écoute Davina, il faut que je te dise un truc, on t'a tous vue sur l'affiche !' Et il m'a montré l'affiche du salon de l'érotisme". Il s'agissait en réalité d'une jeune femme qui lui ressemblait énormément….

Par J.F.