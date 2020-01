David Pujadas : l'un de ses chroniqueurs cible de critiques sur Twitter

En novembre dernier, David Pujadas a pris la défense de Julie Graziani après ses propos sur le SMIC prononcés lors de sa venue sur le plateau de "24H Pujadas". "Je dis d'abord attention, parce que je suis un peu inquiet. On mélange tout avec cette histoire. On est en pleine confusion", confiait-il dans un entretien accordé à Puremédias.

"Les propos de Julie Graziani ne sont pas un dérapage. Ils constituent une opinion. Une opinion contestable et qui a d'ailleurs été immédiatement contestée en plateau par l'un de ses contradicteurs, la députée issue de la Place Publique, Aurore Lalucq. Le débat d'idées, ce sont justement des opinions qui se confrontent, même celles qui ne nous plaisent pas", continuait-il.

"Je coupe le son quand il parle"

Après être revenu en décembre dernier sur les quelques polémiques qui ont animé la rentrée de LCI dans une interview accordée au "Journal du dimanche", David Pujadas fait face à de nouvelles critiques. Et c'est l'un de ses chroniqueurs de "24H Pujadas" qui en prend pour son grade sur Twitter. En effet, le comportement de Romain Goupil envers les invités de l'émission est pointé du doigt par certains internautes. "Je confirme qu'il est vulgaire, arrogant, ignorant, vitupérant, faussaire... et protégé par Pujadas" a commenté l'un d'entre eux. De plus, le cinéaste serait un proche d'Emmanuel Macron, comme l'a affirmé un internaute via une photo postée sur le réseau social (voir ci-dessous).

La polémique enfle, si bien que des internautes demandent le renvoi de Romain Goupil. Certains appellent même au boycott de l'émission. "Pour moi, c'est réglé. Pujadas et Goupil : terminé ! Le soir, c'est #CNews", a lâché un téléspectateur.

pourquoi pujadas invite tous les jours ce cretin ? https://t.co/SxhnPFBEf0 — GiCi Gens d'iCi (@GiCi) January 14, 2020

Qu'attend Pujadas pour virer ce Romain Goupil, dégoulinant de grasse bêtise, tutoyant les invités, insultant quiconque n'est pas d'accord avec lui, et surtout n'ayant rien d'intéressant à dire pour enrichir un débat. Dehors ce "cultureux" sans culture ni éducation — pharos (@ChandelonR) January 14, 2020

Voici pourquoi il est protégé par Pujadas : Macron tient Goupil par l'épaule... en ce qui concerne les qualificatifs, on pourrait en rajouter bcp d'autres! il officie toutes les semaines sur cette chaîne! je coupe le son quand il parle et je ne perds rien du sujet! Insupportable! pic.twitter.com/4sBvNDN0KO — Jipy (@Jipyau13) January 14, 2020

Moi, je confirme qu'il est vulgaire, arrogant, ignorant, vitupérant, faussaire... et protégé par Pujadas https://t.co/jxZyEdLtpD — Mo Allal (@mo_allal) January 14, 2020

Pour moi c’est règlé, Pujadas et Goupil : terminé !

Le soir c’est #CNews — BrigitteBLV (@Talanguauchat) January 14, 2020

