David Pujadas : Son accident de scooter avec une star de télé-réalité

Les animateurs de télévision enchaînent les accidents en ce début d’année 2020. En janvier dernier, Cyril Hanouna a révélé dans TPMP avoir été victime d’un accident de voiture avec la femme d’Arthur : "Comme tous les vendredis, je suis allé chercher mes enfants à l'école. J'étais avec mon ami Youssef. On rentre à la maison. C'est Youssef qui conduisait. Comme il est très feignant, il ne veut pas faire un créneau, il rentre à l'américaine. Il fait un créneau à la tunisienne. Il y avait une Mini Austin qui était garée, il l'a défoncée. Là, je reçois un SMS : 'Frérot, tu as voulu tuer ma femme'. Qui m'a envoyé ce SMS ? Je vous le dis : Arthur. Elle a été très gentille. Arthur est venu pour voir les dégâts. On a beaucoup rigolé, on était mort de rire. En plus, la voiture, elle avait trois jours. Ça m'a fait de la peine. Je les embrasse". Et après Cyril Hanouna, c’est David Pujadas qui s’est fait une belle frayeur.

Une rencontre avec Milla Jasmine

Selon les informations de Ici Paris, David Pujadas aurait eu un accident de scooter le mercredi 29 janvier dernier. Alors qu’il passait près d’une voiture dans les rues de Boulogne-Billancourt, l’un des occupants du véhicule a ouvert brusquement sa portière, bousculant le journaliste qui s’est retrouvé à terre. Selon nos confrères, la voiture transportait la star de télé-réalité et influenceuse Milla Jasmine. Toutefois, on ne sait pas si c’est elle ou le conducteur qui a ouvert la portière. Si Milla Jasmine n’a pas évoqué cet accident sur ses réseaux sociaux, David Pujadas a pu compter sur l’aide des passants qui l’ont aidé à se relever. Au final, David Pujadas a eu quelques douleurs au genou, mais s’est présenté au travail dès le lendemain de l’accident.

Par Alexia Felix