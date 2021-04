Déconfinement : Babette de Rozières réagit à la réouverture des restaurants (Exclu vidéo)

Jeudi 29 avril, en fin de journée, le gouvernement a dévoilé le calendrier du déconfinement qui s'étale sur une période allant du 3 mai au 30 juin 2021. Alors que le couvre-feu prendra officiellement fin le 30 juin prochain, les bars et restaurants réouvriront leurs portes le 19 mai. Dans "Non Stop Info", l'émission présentée par Mathilde Wessels sur Non Stop People, Babette de Rozières a réagi à ces annonces. "Je suis très contente. Enfin, on a un calendrier. On n'est plus à l'époque où on nous disait à 19h qu'il fallait fermer à minuit. Déjà, c'est un grand pas de fait parce que les restaurateurs attendent bien évidemment ce moment-là, mais tout n'est pas réglé (...) parce que si le temps est avec nous, tout va bien, si le temps se gâte, ça veut dire qu'on ne travaillera pas", a-t-elle dit.

Et de poursuivre : "Jusqu'au 19 mai, on doit attendre, et puis à partir du 19 mai, les terrasses ferment à 21 heures donc on ne va travailler que le midi. Les gens qui ont des petites terrasses ne vont pas se retrouver et ça va être quand même un petit peu la débandade. On sera bien à partir du 30 juin, pas avant. Mais là, on est déjà très content de savoir qu'on peut ouvrir, petit à petit et accueillir un petit peu les clients".

"On va leur donner une prime de 1000 euros"

Dans la suite de son intervention, Babette de Rozières a tenu à souligner un point, à savoir les terrasses. "Vous savez, il y a des petits restaurants qui n'ont pas de terrasses. On a mis en place des terrasses pour pouvoir occuper sur le domaine public, gratuitement d'ailleurs, et en plus de ça, on va leur donner une prime de 1000 euros pour leur permettre d'achalander leurs terrasses, donc les petits restaurateurs qui n'ont pas de terrasses. Il faut qu'ils se rassurent : on va leur donner la possibilité sur le domaine public d'avoir des terrasses. Le sort des restaurateurs, ça me tient à coeur", a-t-elle dit.

Par Non Stop People TV