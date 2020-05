Déconfinement : Jacques Legros tance à nouveau le gouvernement

Il n'est pas rare que des personnalités utilisent leur temps de parole à la télévision pour faire passer certains messages. Et plus encore depuis la crise du coronavirus. Il y a quelques jours, Jacques Legros poussait déjà un coup de gueule à la fin de son JT, à l'instar de Jean-Pierre Pernaut. Le 24 avril, il déclarait : "Madame, monsieur, bonjour. Un peu, beaucoup ou pas du tout : plus on s'approche du 11 mai, moins on voit clair dans les annonces de déconfinement, souvent isolées mais contradictoires…". "Le débat (sur la rentrée scolaire, ndlr) n'est pas clos. Celui sur le masque obligatoire dans les transports à Paris à partir du 11 mai non plus. Ce n'est encore qu'une probabilité, mais où s'en procurer…" ajoutait-il ensuite.

jacques legros ne mâche pas ses mots

Et ce mercredi 27 mai, le journaliste a remis les pieds dans le plat. En ouverture de son JT, Jacques Legros qui a dévoilé son salaire pour présenter le journal, n'a pas hésité à pointer du doigt les nouvelles incohérences du gouvernement face à la gestion du déconfinement le 2 juin. "Acheter une voiture pour sauver l'emploi... et la laisser au garage pour sauver la planète, c'est l'un des paradoxes du plan de relance automobile du gouvernement." Mais il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a ensuite critiqué les déplacements et les nouvelles habitudes des Français : "Les incohérences du déconfinement : des parcs déserts mais des commerces bondés, des terrasses fermées mais des trottoirs encombrés…".

Par J.F.