Déconfinement : Jean-Pierre Pernaut pousse un coup de gueule

Quand quelque chose ne passe pas, Jean-Pierre Pernaut n’hésite pas à le dire. Depuis le début de la crise sanitaire, l’animateur remplacé par Jacques Legros dans le JT de 13h sur TF1, pointe régulièrement du doigt le gouvernement et sa gestion de la pandémie. Dans sa pastille "Le 13h à la maison" ce vendredi 24 avril, Jean-Pierre Pernaut a poussé un nouveau coup de gueule. En racontant sa "première sortie sur terre depuis six semaines pour un rendez-vous important", l’animateur n’a pas tempéré sa colère. "Et là, surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs ! Des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masques, sans contrôles. Quel contraste avec les reportages où l'on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent seuls sur une plage ou à la montagne et en forêt alors qu'il n'y a aucun risque", a-t-il fustigé.

"Tout ça donne le tournis !"

Jean-Pierre Pernaut poursuit son constat sur les incohérences qui l’agacent : "Tout cela paraît incohérent, comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants toujours fermés... On a du mal à comprendre tout ça !". Alors que le gouvernement doit prochainement détailler les mesures de déconfinement, Jean-Pierre Pernaut a visé les contradictions sur les informations déjà apportées : "Entre les infos un jour sur un déconfinement par régions, le lendemain ce n'est plus par régions. Un jour, l'école est obligatoire, le lendemain, elle ne l'est plus. Donc tout ça donne le tournis !".

Par Marie Merlet