Déconfinement : la décision d’Ingrid Chauvin concernant le retour à l’école de son fils

Depuis le début de la crise sanitaire, les écoliers font classe à la maison. Un quotidien parfois compliqué à vivre pour les parents mais qui peut aussi être une très bonne surprise comme l’expliquait Adeline Blondieau. Mais la sortie du confinement se dévoile petit à petit. Emmanuel Macron, dans son allocution du 13 avril, a donné une date, celle du 11 mai. Et Edouard Philippe a dévoilé les mesures de déconfinement face à l’Assemblée Nationale. Certaines classes réouvriront donc le 11 mai sur la base du volontariat. L’actrice de "Demain nous appartient", Ingrid Chauvin s’est confiée à Télé Loisirs et révèle que son fils ne retournera pas de sitôt à l’école. Et elle explique pourquoi.

"Hors de question que je le mette en danger"

Maman d’un petit Tom qui fêtera ses 4 ans le 10 juin prochain, Ingrid Chauvin ne tient pas à ce qu’il retourne à l’école. "Ma décision est prise depuis très longtemps" explique l’actrice confinée en famille. Puis elle donne ses raisons, "J’avais même déjà déscolarisé mon fils 15 jours avant la fermeture des écoles. Il est hors de question que je le mette en danger ou qu’il nous mette en danger. Ils sont tout petits, c’est impossible de contrôler les gestes barrières avec des enfants en maternelle". Ingrid Chavin reconnaît qu’elle a la chance d’être épaulée, ce qui n’est pas le cas de chaque famille. "Après je dis ça parce que j’ai la chance inouïe d’avoir quelqu’un à domicile qui s’occupe de mon enfant et quand je pourrai retourner travailler, s’occupera de mon fils. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde". En attendant le confinement est toujours de mise. La première chose que la maman fera dès la levée de cette mesure ? "Emmener mon fils courir sur la plage, pour qu’il se dépense, joue au ballon, fasse des châteaux de sable, qu’il s’éclate sur un manège".

