Déconfinement : Pascal Praud en colère, il s’en prend au gouvernement

Alors que le déconfinement en France a débuté ce lundi 11 mai, certains Français ont eu droit à une mauvaise surprise puisque certaines villes dont Paris ont mis fin à la gratuité du stationnement. Face à la nouvelle, Pascal Praud n’a pas hésité à pousser un énorme coup de gueule ce mardi 12 mai dans son émission "L’heure des pros" sur CNews en montrant une amende qu’il tient dans ses mains : "C’est une amende ! C’est une amende ! Les amendes sont de retour ! 35 euros. 35 euros pour non stationnement. Donc voilà un pays qui depuis deux mois n’est pas capable toujours de donner des masques à ses citoyens, n’est pas toujours capable de donner du gel hydroalcoolique à ses citoyens, mais le premier jour du déconfinement de remettre des prunes ! Et bien moi ça m’a scandalisé. Franchement. Alors c’est la mairie de Paris, c’est pas l’Etat".

"On n’était même pas prévu"

Pascal Praud a poursuivi : "Tu as un Etat qui est capable de te piquer de l'argent en permanence, et qui est pas capable parfois d'assurer ses missions premières. Ca m'a mis en colère". Et bien que Gérard Leclerc a a rappelé que "l’activité économie a repris", Pascal Praud a répliqué : "Mais on n'était même pas prévenu". Ce coup de gueule rappelle celui de Jean-Pierre Pernaut il y a quelques semaines. Dans son 13h à la maison, le présentateur de TF1 avait pointé du doigt la gestion du gouvernement de la crise sanitaire du coronavirus : "Tout cela paraît incohérent, comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants toujours fermés... On a du mal à comprendre tout ça ! Entre les infos un jour sur un déconfinement par régions, le lendemain ce n'est plus par régions. Un jour, l'école est obligatoire, le lendemain, elle ne l'est plus. Donc tout ça donne le tournis !".

Le coup de gueule de Pascal Praud contre le gouvernement « qui n'est pas capable de donner des masques à ses citoyens mais qui, le premier jour du déconfinement, te remet des prunes. Je suis scandalisé ! » #HDPros pic.twitter.com/YE2XKdKUbT — CNEWS (@CNEWS) May 12, 2020

Par Alexia Felix