Delphine Wespiser agacée : pourquoi l'ancienne Miss France a fini en larmes dans TPMP

Une nouvelle affaire de maltraitance envers les animaux vient de faire polémique dans l'Oise. Les images d'un dérapage lors d'une chasse à courre ont récemment été relayées et dénoncées, après la mort tragique d'un cerf, abbatu de coups de couteaux sur la voie publique. De quoi pousser les militants de la cause animale à pousser un nouveau coup de gueule.



Ce jeudi 14 janvier 2021, Cyril Hanouna est revenu sur cet incident et avait pris soin d'inviter Matthieu Payet, un amateur de chasse, pour apporter un éclairage sur cette pratique controversée. "Le principe de la chasse à courre est méconnu. Ces images sont les seules qu'on voit donc forcément, on se dit que c'est affreux. La chasse à courre est une chasse qui est historique et qui est la plus naturelle qui soit. Le principe est de stimuler des animaux sauvages par des chiens. L'homme doit rester en dehors de cette chasse et doit seulement confronter des animaux..." a déclaré le jeune homme pour légitimer la pratique.



Pas de quoi convaincre les chroniqueurs de "Touche pas à mon poste" qui, à tour de rôle, ont pris la parole pour dénoncer ces agissements. "C'est de la barbarie, c'est cruel, c'est un être vivant qu'il soit domestique ou qu'il soit sauvage, c'est cruel" a lancé Tiffany Bonvoisin un brin énervée. Auparavant, c'est Géraldine Maillet qui est sortie de ses gonds pour couper la parole à Matthieu Payet qui tentait de parler de "mort avec respect de l'animal"....

Delphine Wespiser furieuse et en larmes

Delphine Wespiser qui on le sait, est une fervente défenseuse de la cause animale, a ensuite réagi. L'ancienne Miss France a démarré en abordant la question de la chasse en Suisse avant de se faire couper par le jeune Matthieu Payet : "Pardon, je peux finir merci !" a rétorqué l'ancienne reine de beauté très agacée.



"Je suis désolée, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je suis petite-fille de chasseur, mon grand-père c'est la personne que j'aimais le plus au monde et à chaque fois qu'il partait à la chasse je lui demandais de ne pas tirer pour moi" a-t-elle continué, voix tremblante. "Je suis désolée mais que les jeunes puissent encore soutenir ça en 2021, ça me dégoûte" a-t-elle conclu aussi énervée que triste.



Par E.S.