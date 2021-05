Delphine Wespiser en couple avec Roger : comment ses parents ont réagi à leur histoire (Exclu vidéo)

Le 27 mars dernier, Delphine Wespiser était l'invitée de l'émission "50' inside" diffusée sur TF1. Un reportage pendant lequel la jeune femme de 29 ans s'est confiée sur sa relation avec Roger et sur la différence d'âge dans son couple. "26 ans de différence, ça peut être choquant. Ce qui n'était pas évident, c'était le regard des amis, de la famille. La famille, c'était juste horrible, c'était la troisième guerre mondiale chez moi", disait-elle.

Elle en avait aussi profité pour témoigner des lettres qu'elle reçoit de "jeune filles" qui elles aussi, ont un écart d'âge avec leurs compagnons. "Elles me disent : 'Oui, je ne sais pas ce que je dois faire vis-à-vis de mes parents. C'est bien que tu montres ce couple qui est vraiment différent'. Il faut vraiment comprendre que tout le monde fait ce qu'il veut de sa vie", poursuivait-elle.

"On s'est hyper bien trouvé"

Ce lundi 3 mai 2021, Delphine Wespiser est l'invitée d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, la Miss France 2012 revient sur sa rencontre avec Roger, qui est patron de discothèque en Alsace. "Ce n'est pas un métier conventionnel. Il n'est pas conventionnel et au final, moi je ne le suis pas non plus", explique-t-elle.

Et de poursuivre : "Je n'aurais pas pu me mettre avec quelqu'un de 'normal', lui non plus (...) Au final, on s'est hyper bien trouvé et on avait tout pour ne pas se trouver : la différence d'âge, la différence de lieux - moi j'étais campagne, lui il était ville - donc mes parents n'ont pas forcément compris. Et ce qu'on souhaite à nos enfants, ce n'est pas forcément d'aller avec quelqu'un qui a le double de son âge, bien sûr. Mais au final, la conclusion, c'est que si on est vraiment heureux, il faut se laisser un peu le coeur ouvert d'aller vers LA personne qui est son âme soeur, et pas celle où la carte d'identité va coïncider avec la nôtre".

Par Non Stop People TV